Bosz: 'Dortmund zit nog niet op honderd procent voor Duitse Super Cup'

"Het is altijd moeilijk om te zeggen hoever je bent in dat stadium van het seizoen, maar het is duidelijk dat we nog niet op honderd procent zitten", aldus Bosz donderdag op een persconferentie.

"Dat geldt ook voor onze speelstijl. Toch denk ik dat we zaterdag een stap in de goede richting gaan zetten. We willen winnen, maar moeten ook genieten van deze wedstrijd."

Bosz kende een wisselvallige voorbereiding met Dortmund. Er werd gewonnen van Urawa Red Diamonds (3-2) en AC Milan (3-1), maar verloren van Rot-Weiss Essen (3-2), Espanyol (1-0) en Atalanta Bergamo (1-0).

Ook Bayern steekt nog niet in een al te beste vorm. De regerend landskampioen ging in liefst vijf van de laatste zes wedstrijden onderuit en kwam in de laatste drie duels, met Internazionale (2-0), Liverpool (3-0) en Napoli (2-0), zelfs niet tot scoren.

"Het is moeilijk te zeggen hoe Bayern voor de dag komt gezien hun vorm van de laatste tijd", zei Bosz. "Maar er is altijd sprake van druk bij ons. En ik haat verliezen. Dat is in het begin van het seizoen niet minder dan in de laatste fase."

Ajax

Bosz tracht met Dortmund net zo aanvallend te spelen als hij vorig jaar deed met Ajax, waarmee hij knap de finale van de Europa League haalde.

"Bij Dortmund krijgen de spelers vier seconden om de bal terug te winnen. Bij FC Barcelona is dat drie, bij Ajax vijf. Het zit er tussenin."

Dortmund-Bayern begint zaterdag om 20.30 uur in het Signal Iduna Park. Ook vorig jaar ging de traditionele seizoensopener tussen beide topclubs. Toen trok Bayern met 2-0 aan het langste eind.