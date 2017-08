Van Drongelen van Sparta naar HSV, Twente huurt City-aanvaller

Sparta en HSV doen geen mededelingen over de transfersom voor Van Drongelen, maar naar verluidt ontvangt Sparta drie tot vier miljoen euro. Daarmee is de international van Oranje onder-19 één van de duurste uitgaande transfers ooit.

Woensdag meldde Sparta al dat Van Drongelen vanwege transferperikelen ontbrak op het trainingsveld en dat er werd onderhandeld met HSV.

Van Drongelen imponeerde vorige week in het oefenduel van Sparta met de Duitse club. Door een doelpunt van de talentvolle centrale verdediger hielden de Rotterdammers HSV knap op 1-1.

Van Drongelen maakte op 12 december 2015 zijn debuut in de hoofdmacht van Sparta in de met 3-1 gewonnen competitiewedstrijd tegen FC Volendam. In de voorbije anderhalf jaar kwam hij tot 46 officiële wedstrijden, waarin hij één keer scoorde.

Veertiende

HSV, waar in het verleden onder anderen Rafael van der Vaart, Nigel de Jong en Ruud van Nistelrooij onder contract stonden, ontsnapte vorig jaar met een veertiende plaats maar net aan degradatie uit de Bundeliga.

De zesvoudig landskampioen degradeerde nog nooit, al waren de 'Rothosen' daar in de voorbije jaren vaak dicht bij. Zo eindigde HSV in 2012 als vijftiende en in 2014 en 2015 als zestiende.

Sparta raakte deze zomer al veel spelers kwijt. De nummer vijftien van de Eredivisie van vorig seizoen trok tot dusver Julian Chabot (RB Leipzig), Dalibor Volas (NK Celje), Franck Bambock (SD Huesca), George Dobson (West Ham United) en Alexandro Craninx (Real Madrid) aan.

Buckley-Ricketts

FC Twente huurt aanvaller Buckley-Ricketts (19) voor een seizoen van City. De club zet daarmee het beleid van vorig jaar voort, want toen werden Enes Ünal, Bersant Celina en Yaw Yeboah op huurbasis overgenomen van de Engelse topclub.

"We hebben de afgelopen periode nauwkeurig gekeken naar de kwaliteiten die we zochten en daarover goed en veelvuldig contact gehad met City. Isaac is een rechter vleugelaanvaller en met zijn snelheid en techniek kan hij ervoor zorgen dat we voorin sterker worden", zegt directeur Jan van Halst.

FC Twente versterkte zich eerder met Nikola Gjorgjev (Grashoppers, op huurbasis), Tom Boere (FC Oss), Haris Vuckic (Newcastle United), Danny Holla (PEC Zwolle), Jorn Brondeel (Lierse SK), Jeffrey de Lange (Jong Ajax), Alexander Laukart (Borussia Dortmund) en Marko Kvasina (Austria Wien)