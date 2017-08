La Liga weigert recordtransfer Neymar goed te keuren

Vertegenwoordigers van de Franse club en de 25-jarige Braziliaanse aanvaller zouden bij La Liga in Madrid zijn geweest om het recordbedrag over te maken en zo het contract van Neymar bij FC Barcelona af te kopen, maar La Liga weigert dat tot nu toe te accepteren.

Vanwege de UEFA-regels voor Financial Fair Play kan PSG de vertrekclausule van 222 miljoen euro in de verbintenis van Neymar bij Barcelona niet zelf betalen.

Om de reglementen te omzeilen bedacht Qatar Investment Authority, het bedrijf dat eigenaar is van PSG, een ingewikkelde constructie.

Neymar wordt ambassadeur van het WK voetbal 2022 in Qatar voor 300 miljoen euro. Vervolgens wil hij zelf voor 222 miljoen euro zijn contract afkopen in Spanje. Volgens La Liga kan er door deze manier van werken geen sprake zijn van Financial Fair Play.

LFP

Later donderdag liet de LFP, de organisatie die verantwoordelijk is voor de twee hoogste competities in Frankrijk, weten verrast te zijn door de houding van La Liga.

De LFP vraagt de Spaanse competitie om zich aan de FIFA-regels te houden en laat ook weten dat het achter PSG staat in de strijd om Neymar binnen te halen.

In het Spaanse voetbal is het gebruikelijk dat de speler de transferclausule in zijn contract zelf afkoopt bij La Liga zodat hij vrij is om te gaan en staan waar hij wil. Het is echter nog maar de vraag of La Liga de transfer echt kan blokkeren. De FIFA zou nog groen licht kunnen geven voor de overgang van Neymar.

Mocht Neymar de komende dagen alsnog naar PSG vertrekken, dan is het bedrag van 222 miljoen euro meer dan een verdubbeling van het transferrecord. Afgelopen zomer werd Paul Pogba met 105 miljoen euro de duurste voetballer ter wereld. Manchester United betaalde dat bedrag aan Juventus.