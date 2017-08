Neymar voor recordbedrag van 222 miljoen euro naar Paris Saint-Germain

222 miljoen euro is meer dan een verdubbeling van het transferrecord. Afgelopen zomer werd Paul Pogba met 105 miljoen euro de duurste voetballer ter wereld toen hij Juventus verruilde voor Manchester United.

Vanwege de UEFA-regels van Financial Fair Play kon PSG de vertrekclausule in het contract van Neymar bij Barcelona niet zelf betalen. Om de reglementen te omzeilen bedacht QIA, dat eigenaar is van de Franse club, een ingewikkelde constructie.

Neymar werd daardoor voor een bedrag van 300 miljoen euro ambassadeur van het WK voetbal 2022 in Qatar. Met dat geld kocht hij eerder donderdag zelf zijn contract af voor 222 miljoen euro. Daardoor werd hij transfervrij en kon hij een lucratief contract bij PSG tekenen.

"Ik ben extreem blij. Paris Saint-Germains ambities spreken me aan", aldus Neymar. "Ik heb vier seizoenen in Europa achter de rug en voel me klaar voor een volgende uitdaging."

2013

De 25-jarige aanvaller kwam sinds 2013 uit voor FC Barcelona, dat hem destijds voor ruim 88 miljoen euro overnam van het Braziliaanse Santos. Vorig jaar verlengde hij zijn contract in Camp Nou nog tot medio 2021.

Bij Barcelona speelde Neymar 186 officiële wedstrijden. Daarin scoorde hij 105 doelpunten en gaf hij 80 assists.