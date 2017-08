PSV-medewerkers in Osijek mishandeld door groep Kroaten

PSV is momenteel in Kroatië voor de return tegen NK Osijek in de derde voorronde van de Europa League.

"De berichtgeving is helaas juist. Onze collega's zijn fysiek grotendeels in orde, maar de schrik zit er vanzelfsprekend goed in", schrijft Guus Pennings, hoofd van de afdeling Marketing & Media, naar aanleiding van berichtgeving in het Eindhovens Dagblad op Twitter.

"In overleg met de UEFA en de lokale autoriteiten worden PSV-fans vanavond begeleid naar het stadion. Fans ter plaatse worden één op één geïnformeerd", aldus Pennings.

Verwondingen

De mensen die werden aangevallen zijn werknemers van de media-afdeling van PSV. Een aantal van hen liep hierbij lichte verwondingen op. Volgens ooggetuigen werd de Nederlandse delegatie uit het niets belaagd door een groep van enkele tientallen Kroaten.

PSV speelt donderdagavond om 20.45 uur in en tegen Osijek. Vorige week blameerde de ploeg van trainer Phillip Cocu zich nog door met 0-1 te verliezen in het eigen Philips Stadion.