Mourinho vindt 222 miljoen euro voor Neymar 'niet absurd veel'

"Ik vind niet dat 222 miljoen euro een te hoog bedrag is voor Neymar", zegt de Portugees tegen ESPN. "In mijn ogen is een speler pas te duur als hij voor veel geld wordt gehaald, maar niet het gewenste niveau haalt."

United betaalde een jaar geleden 105 miljoen euro voor Paul Pogba, op dit moment nog het hoogste bedrag dat ooit is uitgegeven voor een speler. "Toen wij dat bedrag voor Paul neerlegden, zei ik ook niet dat het te veel was. Als je zeker wilt weten dat je een speler haalt met kwaliteit, dan kost dat geld", is Mourinho duidelijk.

"PSG heeft er waarschijnlijk goed over nagedacht. Daarnaast heeft Neymar een enorm commerciële waarde, dus hij is het probleem niet. De consequenties die deze transfer met zich meebrengt, dat is het probleem."

Mourinho denkt dat de overstap van Neymar voor een sneeuwballeneffect gaat zorgen. "Door deze transfer gaan we in de toekomst vaker van dit soort hoge bedragen zien. Ook voor spelers die dat helemaal niet waard zijn. Dat is wel een probleem", aldus de 54-jarige coach.

150 miljoen

United gaf deze zomer zelf ruim 150 miljoen euro uit aan spelers. Maandag trok de Premier League-club Nemanja Matic voor 45 miljoen euro aan van Chelsea. Eerder maakten Romelu Lukaku (85 miljoen euro) en Victor Lindelöf (35 miljoen euro) de overstap naar United. Lukaku kwam over van Everton en Lindelöf van Benfica.

Ondanks deze drie zomeraankopen hoopt Mourinho nog minimaal één speler aan zijn selectie toe te voegen. "Een paar maanden geleden zei ik dat ik graag vier nieuwe spelers wilde hebben. Het is geweldig dat de club tot nu toe drie spelers heeft weten te strikken. Ik zou een nog gelukkiger mens zijn als er nog een vierde bij komt."

Het nieuwe seizoen van United begint op zondag 13 augustus met een thuiswedstrijd tegen West Ham United.

Bekijk het programma van het komende Premier League-seizoen