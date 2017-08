Utrecht-coach Ten Hag weet hoe Lech Poznan te 'knakken' in return

FC Utrecht begon de dubbele ontmoeting in de derde voorronde van de Europa League vorige week met een doelpuntloos gelijkspel in de Galgenwaard (0-0).

"Europees is dat een prima uitslag thuis", zegt Ten Hag tegen FOX Sports. "Wij weten dat we moeten scoren, maar de tegenstander zeker ook. En als wij scoren, moeten zij er twee maken, dus dat is een prettige wetenschap."

Ten Hag heeft zelf al goed voor ogen hoe Lech Poznan bestreden kan worden in het Stadion Miejski. In het thuisduel liet Utrecht te veel mogelijkheden om de Polen pijn te doen onbenut, vindt Ten Hag. "We hebben geprobeerd dat heel goed inzichtelijk te maken en ik denk ook wel dat dat gelukt is. Nu gaat het om de uitvoering."

Knakken

"Wij weten waar we ze kunnen knakken en ook waar we het vorige week hebben laten liggen. Dat zag je vorige week heel erg in ons aanvalsspel", analyseert Ten Hag.

"Daar zag je een aantal haperingen en tegen een Poolse ploeg die heel compact speelt was het heel moeilijk om ruimtes te vinden en kansen te creëren. Maar we zijn nu een week verder en ik hoop, en ik verwacht, dat het dit keer beter zal gaan."

Wat hij precies voor ogen heeft, wil Ten Hag echter niet prijsgeven. "Wij hebben een bepaalde stijl van voetballen, maar zoals je weet kan Utrecht ook heel variabel spelen. Daar hebben we een plan voor en we zullen zien hoe we dat uit gaan voeren."

Brama

FC Utrecht zal dat moeten doen zonder Wout Brama. De ervaren middenvelder (30) koos vorige week voor een Australisch avontuur bij Central Coast Mariners. Toch zit Ten Hag niet in over het gemis van de drievoudig international van Oranje.

"We hebben de selectie erop ingericht dat we heb hem kunnen vervangen. Het is zoals het is, we zullen ermee moeten dealen en dat doen we dan ook. Ik denk dat we genoeg opties hebben om hem op een goede manier te vervangen."

Ayoub

Eén van die opties zou Yassin Ayoub kunnen zijn, maar het is nog maar de vraag of de 23-jarige middenvelder op tijd fit is voor het treffen in Polen. "Dat kan ik moeilijk zeggen. Dat is in de toekomst kijken", aldus Ten Hag.

"Het is een blessure waarvan wij denken dat hij snel kan verbeteren en de komende uren zal dat moeten gebeuren. We zullen dat van uur tot uur bekijken. Hij is natuurlijk wel een speler die een wedstrijd in een korte tijd een wending kan geven."

De return Lech Poznan-FC Utrecht begint donderdagavond om 20.15 uur. Het duel staat onder leiding van de Deense scheidsrechter Mads-Kristoffer Kristoffersen.

Bekijk de uitslagen en het programma in de voorrondes van de Europa League