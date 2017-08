Younes wil ondanks mislopen Champions League bij Ajax blijven

"Als je bij Ajax speelt, dan wil je kampioen worden", zegt Younes tegen NUsport. "Nu is het doel ook de Europa League."

De linksbuiten speelde woensdagavond met Ajax met 2-2 gelijk tegen OGC Nice. Na de 1-1 van een week eerder is Ajax uitgeschakeld in de derde voorronde van de Champions League en loot de club vrijdag mee in de play-offs voor de Europa League.

In de afgelopen maanden werd Younes in verband gebracht met enkele buitenlandse clubs, al werden de geruchten nooit heel concreet. "Ik speel dit seizoen gewoon bij Ajax, ja. Uitschakeling voor de Champions League heeft daar geen invloed op", aldus Younes.

"Ik kan dat nu niet meer veranderen. We moeten het accepteren. Morgen gaan we ons weer oprichten. Hier moeten we van leren om beter te worden."

Keizer

Met de nieuwe trainer Marcel Keizer borduurt Ajax voort op het werk van de naar Borussia Dortmund vertrokken Peter Bosz. De stijl van voetballen is nauwelijks veranderd onder de voormalig trainer van Jong Ajax.

"Ik ben pas weer een week bij Ajax, dus ik vind het moeilijk om nu al iets van de nieuwe trainer te zeggen", stelt Younes, die langer vrijaf kreeg dan zijn ploeggenoten omdat hij met Duitsland actief was op de Confederations Cup. "Ik ben na mij korte vakantie nog wel moe. Niet lichamelijk, maar wel in mijn hoofd."

Younes hoopt dat Ajax op dezelfde voet verder gaat als de laatste maanden van het voorbije seizoen. "We willen in het veld dezelfde dingen doen als vorig jaar met vroeg drukzetten en we willen nog beter voetballen. Vorig seizoen hadden we tijd nodig om te wennen aan de speelwijze. Dat zal nu minder tijd kosten."

Vertrouwen

De eerste week onder Keizer is de linksbuiten goed bevallen. "De trainer is elke dag met iedereen bezig. Hij wil iedereen graag verbeteren. Hij praat met ons over wat goed is en wat niet."

"Dat zijn meestal details zoals de manier van drukzetten of kleine dingen die gebeuren in de wedstrijd. Elke pass moet goed zijn. De trainers kijken altijd van elke wedstrijd de beelden van negentig minuten terug om ons beter te maken."

Ondanks de uitschakeling door Nice kijkt Younes alweer uit naar het nieuwe seizoen. "Ik heb er veel vertrouwen in en ik ben positief."