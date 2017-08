Engelse bondscoach vreest 'zee van oranje' bij halve finale EK niet

"Ik denk niet dat 'vijandig' het juiste woord is voor de Nederlandse supporters", aldus Sampson op zijn persconferentie in de aanloop naar Nederland-Engeland. "We kijken er juist heel erg naar uit om voor deze geweldige groep fans te mogen spelen."

De Grolsch Veste in Enschede is volledig uitverkocht voor de halve finale van het EK. Met iets meer dan dertigduizend toeschouwers wordt het de drukst bezochte vrouwenvoetbalwedstrijd in Nederland ooit.

"De zee van oranje bij alle wedstrijden van het Nederlands team bij dit toernooi is een prachtig beeld voor elke voetbalfan", vindt Sampson. "De Oranje-fans hebben dit toernooi tot nu toe extra mooi gemaakt, maar we hopen natuurlijk wel dat ze donderdag teleurgesteld zullen zijn."

Wereldklasse

De Engelse bondscoach is namelijk vol vertrouwen dat zijn ploeg voor de derde keer de EK-finale zal bereiken, na 1984 en 2009. De 'Lionesses' maken tot nu toe dit toernooi een uitstekende indruk met vier zeges in vier duels en een doelsaldo van 11-1.

"Ik vind dat al mijn spelers van wereldklasse zijn", zegt Sampson. "Als ik dat niet zou denken, dan zou ik niet de coach zijn van dit team. We hebben heel veel vertrouwen in het talent dat in deze ploeg zit, maar daarnaast werken mijn speelsters ook heel hard. Ze zijn geobsedeerd het beste uit zichzelf te halen. Daarom zijn de mogelijkheden eindeloos voor dit team."

De wedstrijd tussen Nederland en Engeland in de Grolsch Veste begint donderdag om 20.45 uur. De finale is zondag en wordt eveneens in het stadion van FC Twente gespeeld.