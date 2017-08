Van de Beek kon knop moeilijk omzetten na eerbetoon Nouri

Ajax speelde woensdag de eerste thuiswedstrijd sinds het drama rond de middenvelder, die op 8 juli tijdens een oefenduel met Werder Bremen op het veld werd getroffen door hartritmestoornissen en daar ernstige en blijvende hersenschade aan overhield.

"Ik vond het moeilijk om te spelen in het begin. Je wordt telkens met Nouri geconfronteerd", zei Van de Beek, die in de return in de Johan Cruijff Arena voor de gelijkmaker zorgde, na afloop tegen Ziggo Sport. "Het bereiken van de volgende ronde had misschien een 'boost' gegeven na al het verdriet van de afgelopen tijd. Nu moeten we opnieuw een klap verwerken."

Ajax-supporters stonden voor en tijdens de wedstrijd stil bij Nouri. Tijdens de warming-up liet Ajax op de grote schermen een clip over de middenvelder zien. Vlak voor de wedstrijd rolden de fans een groot spandoek uit met daarop een afbeelding van Nouri.

In de 34e minuut stonden alle toeschouwers in de uitverkochte Johan Cruijff Arena, onder wie de vader en broer van Nouri, op voor een massaal applaus ter ere van de middenvelder. Nouri droeg rugnummer 34 in de hoofdmacht van Ajax. Ook de spelers en staf van Ajax en Nice klapten mee.

Veltman

Aanvoerder Joël Veltman, die Ajax al na drie minuten op achterstand zag komen tegen Nice, erkende dat het eerbetoon aan Nouri indruk maakte op de selectie.

"Maar het mag geen excuus zijn", verduidelijkte de verdediger. "Dat hebben we ook tegen elkaar gezegd. Bij sommige spelers speelde het misschien wel mee. Maar ballen over vijf meter die niet goed gaan, dat komt niet daardoor."

Trainer Marcel Keizer beseft dat zijn ploeg met het drama rond Nouri en de uitschakeling in de Champions League veel te verwerken krijgt. "Dit is weer een mentale klap, maar die eerste was met afstand veel zwaarder dan deze", zo doelde Keizer op de situatie rond Nouri.

De coach wist vooraf al op welke manieren de club en de fans stil zouden staan bij Nouri. "Ik wist wat er ging gebeuren, maar in de kleedkamer hebben de jongens niks meegekregen."