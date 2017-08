Elia en Basaksehir schakelen Club Brugge uit in voorronde CL

Dat was voldoende, nadat het eerste duel vorige week in België in een spectaculaire 3-3 was geëindigd.

Emmanuel Adebayor en Edin Visca maakten voor rust het verschil. Elia werd in de 78e minuut vervangen.

Bij Club Brugge deden Stefano Denswil en aanvoerder Ruud Vormer mee. Zij kregen allebei een gele kaart.

APOEL Nicosia

APOEL Nicosia won met 4-0 van Viitorul Constanta en plaatste zich eveneens voor de play-offs. De Cyprioten hadden daar wel een verlenging voor nodig, want na negentig minuten stond het 1-0, dezelfde uitslag als vorige week in Roemenië.

Naar aanleiding van de nederlaag in de heenwedstrijd ontsloeg APOEL Nicosia trainer Mario Been ontslagen. Hij was amper twee maanden in dienst bij de club.

De Braziliaan Carlão dwong voor APOEL een verlenging af. Daarin maakten vervolgens Georgios Merkis, Igor De Camargo en Georgos Efrem het verschil.

