Ervaren Lucescu volgt Terim op als bondscoach Turkije

De ervaren Lucescu was aan het begin van deze eeuw redelijk succesvol als coach van de Turkse topclubs Galatasaray en Besiktas. Zo won de 70-voudig Roemeens international met Galatasaray in 2000 de Europese Super Cup.

Twee jaar later werd hij ontslagen bij 'Gala' en opgevolgd door Terim. Lucescu ging vervolgens naar aartsrivaal Besikas, dat hij in 2003 naar de Turkse titel leidde.

Lucescu is vooral bekend van zijn lange en succesvolle periode bij Shakhtar Donetsk in Oekraïne (2004-2016). Zijn laatste club was het Russische Zenit Sint-Petersburg, waar hij in mei na één seizoen moest vertrekken.

Imagoschade

Terim stapte onlangs op, nadat hij betrokken was geweest bij een opstootje in een restaurant. De 63-jarige coach zou samen met zijn schoonzonen vijf mannen hebben gemolesteerd. De Turkse bond vond dat hij daarmee voor imagoschade voor het voetbal had gezorgd.

Terim was sinds 2013 bondscoach van Turkije nadat hij eerder tussen 1993 en 1996 en van 2005 tot 2009 de leiding had over het Turkse nationale team.