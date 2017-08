FC Utrecht legt Duitse spits Görtler voor drie jaar vast

FC Utrecht haalt met Görtler een vervanger in huis voor Simon Makienok, die eerder deze zomer werd vastgelegd. De 26-jarige Deen scheurde vorige week de voorste kruisband van zijn rechterknie af en is maanden uitgeschakeld.

Eerder deze week werd FC Utrecht nog in verband gebracht met Henk Veerman van sc Heerenveen, maar de keuze is uiteindelijk gevallen op Görtler.

Trainer Erik ten Hag is blij met de komst van de Duitser. "Wij hebben hem al enkele jaren in het vizier. Ondanks veel interesse uit de Tweede Bundesliga heeft hij nu toch voor FC Utrecht gekozen. Hij is een gretige, balvaste spits en een winnaar die energie in het elftal brengt", aldus Ten Hag op de website van FC Utrecht.

Bayern München

De coach werkte in 2015 ook al samen met Görtler, die destijds wedstrijden speelde voor het tweede elftal van Bayern München, dat onder leiding stond van Ten Hag. De spits scoorde daar elf keer in 27 wedstrijden

Görtler maakte tevens minuten in de hoofdmacht van Bayern. De toenmalige coach Josep Guardiola liet hem op 2 mei 2015 invallen in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Bayer Leverkusen. Een paar maanden later tekende hij een contract bij Kaiserslautern.

Görtler zal donderdag nog niet meedoen als FC Utrecht het opneemt tegen Lech Poznan in de derde voorronde van de Europa League. De heenwedstrijd in Stadion Galgenwaard was in een doelpuntloos gelijkspel geëindigd.

FC Utrecht begint het seizoen in de Eredivisie op vrijdag 11 augustus met een uitwedstrijd tegen ADO Den Haag.