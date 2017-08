Wiegman proeft 'heel veel geloof' bij Oranjevrouwen voor halve finale EK

"Integendeel zelfs. Wat ik vooral merk, is dat we heel veel zin hebben om deze wedstrijd te spelen", zei Wiegman woensdag kort voor de training in Enschede. "Ik proef heel veel geloof binnen de groep."

Nederland plaatste zich zaterdag voor de halve eindstrijd van het EK door Zweden in de achtste finales met 2-0 te verslaan. De ploeg van Wiegman won bovendien al haar wedstrijden in de groepsfase.

Engeland morste ook geen punt in de drie poulewedstrijden en dus lijkt Oranje zeer gewaagd aan de tegenstander in de halve eindstrijd. Wiegman gaat haar tactiek niet aanpassen aan de voetbalsters van Engeland.

"We gaan deze wedstrijd hetzelfde in als alle vorige. We willen iedereen laten zien wie we zijn en wat we kunnen", aldus Wiegman. "We willen er als team staan, heel veel strijd leveren en als het even kan mooi voetbal spelen. Dan zien we wel wat ons dat oplevert."

Van der Gragt

Wiegman kon op de persconferentie nog niet zeggen of Stefanie van der Gragt fit genoeg is om in actie te komen tegen Engeland. De verdedigster liet zich zaterdag tegen Zweden (2-0) wisselen vanwege knieklachten.

"Het gaat de goede kant op", liet Wiegman weten. "Vandaag is de volgende stap en wordt ze getest, dan weten we donderdag hoe ze daaruit komt."

De wedstrijd tussen Nederland en Engeland in de Grolsch Veste begint donderdag om 20.45 uur. De finale is zondag en wordt eveneens in het stadion van FC Twente gespeeld.