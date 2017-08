Ajax ongewijzigd tegen Nice in return derde voorronde Champions League

Dat betekent dat Justin Kluivert rechts voorin wederom de voorkeur krijgt boven David Neres. De Braziliaan viel vorige week net als middenvelder Frenkie de Jong sterk in. Spits Kasper Dolberg en linksbuiten Amin Younes completeren de voorhoede.

Op het middenveld is er opnieuw plek voor Donny van de Beek, die vorige week verantwoordelijk was voor de belangrijke uittreffer in Nice. De 20-jarige middenvelder wordt op het middenrif bijgestaan door Lasse Schöne en Hakim Ziyech.

De 17-jarige Matthijs de Ligt vormt samen met Davinson Sanchez het hart van de defensie van Ajax. Aanvoerder Joël Veltman en Nick Viergever staan respectievelijk geposteerd als rechts- en linksback. André Onana verdedigt het doel.

Bij Nice ontbreekt spits Mario Balotelli met een bovenbeenblessure. De Italiaan wordt in de Arena vervangen door Alessane Pléa. De aanvaller vormt de voorhoede met de 20-jarige Tunesiër Bassem Srarfi. Trainer Lucien Favre houdt verder vast aan dezelfde namen als vorige week.

Nouri

Ajax speelt woensdagavond de eerste thuiswedstrijd sinds het drama rond Abdelhak Nouri, die op 8 juli op het veld werd getroffen door hartritmestoornissen en daar ernstige en blijvende hersenschade aan overhield. Ajax en de supporters zullen voor en tijdens de wedstrijd tegen Nice een eerbetoon brengen aan de middenvelder.

Er zijn grote spandoeken opgehangen in en rond het stadion en na de warming-up wordt op de schermen in het stadion een clip van Nouri getoond. De verwachting is dat de meeste fans in de uitverkochte Johan Cruijff Arena applaudisseren in de 34e minuut, verwijzend naar het rugnummer van de middenvelder die nog altijd in een ziekenhuis in Amsterdam ligt.

Ajax-Nice begint om 20.45 uur en staat onder leiding van de Engelse scheidsrechter Andre Marriner. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de play-offs.

PAOK

Als Ajax de play-offs van de Champions League haalt, heeft de club bij de loting vrijdag in Nyon een beschermde status dankzij de goede Europese prestaties in de afgelopen jaren. Mogelijke tegenstanders zijn dan onder meer het Duitse TSG Hoffenheim, Sporting Portugal en het Russische CSKA Moskou.

De laatste keer dat Ajax via de voorrondes de groepsfase van de Champions League bereikte, was in het seizoen 2010/2011. Destijds werden het Griekse PAOK Saloniki en Dinamo Kiev uit Oekraïne uitgeschakeld.

De laatste twee seizoenen waren de Amsterdammers veroordeeld tot de Europa League. Vorig jaar bereikte Ajax de finale van het Europese clubtoernooi, waarin met 2-0 werd verloren van Manchester United.

Opstellingen

Ajax: Onana; Veltman, Sanchez, De Ligt, Viergever; Van de Beek, Schöne, Ziyech; Kluivert, Dolberg, Younes.

OGC Nice: Cardinale; Souquet, Dante, Le Marchand, Sarr; Eysseric, Koziello, Seri, Lees-Melou; Pléa, Srarfi.