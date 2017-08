Feyenoord-keeper Vermeer maanden uit roulatie door peesblessure aan hand

Het is de tweede keer in twee jaar dat Vermeer in de voorbereiding een blessure oploopt. Vorig jaar miste hij de eerste seizoenshelft vanwege een gescheurde achillespees.

Gedurende zijn afwezigheid vorig seizoen verdedigde Brad Jones het doel van Feyenoord. Ook toen Vermeer in de tweede seizoenshelft zijn rentree maakte, kreeg de 35-jarige Australiër de voorkeur van trainer Giovanni van Bronckhorst.

Vermeer keepte vorig seizoen door zijn blessure slechts één Eredivisieduel, maar hoopte dit seizoen wel de concurrentiestrijd te winnen van Jones. Door zijn nieuwe kwetsuur zal de oud-Ajacied de eerste maanden van het nieuwe seizoen, dat begint op 11 augustus, echter aan zich voorbij moeten laten gaan.

2014

Vermeer speelt sinds 2014 voor Feyenoord, dat hem destijds overnam van rivaal Ajax. In zijn eerste twee seizoenen in Rotterdam kwam de vijfvoudig Oranje-international, die nog tot medio 2020 vastligt in De Kuip, tot 65 competitiewedstrijden.

Door de blessure van Vermeer gaat Feyenoord mogelijk de transfermarkt op om een nieuwe doelman te halen. De regerend landskampioen had Warner Hahn achter de hand, maar die werd eerder deze zomer verkocht aan sc Heerenveen.

Justin Bijlow en Ramon ten Hove zijn momenteel de andere keepers in de selectie van Feyenoord. Beide goalies maakten nog niet hun debuut in de hoofdmacht.