FC Barcelona bevestigt dat Neymar wil vertrekken

De 25-jarige aanvaller wordt al weken in verband gebracht met een overgang naar de Franse topclub. Met een eventuele transfer van de Braziliaan is een recordbedrag van 222 miljoen euro gemoeid.

In een statement op de site benadrukt Barcelona dat die afkoopsom van 222 miljoen euro volledig betaald moet worden voordat Neymar kan vertrekken. "Zolang er geen oplossing is blijft Neymar onder contract bij Barcelona, maar met een tijdelijke toestemming om niet mee te trainen", meldt de club.

Volgens de Franse sportkrant L'Equipe zal Neymar vrijdag afreizen naar Parijs, waar hij dan in het weekend medisch gekeurd wordt. Begin volgende week zou PSG hem in het centrum van de Franse hoofdstad willen presenteren.

Neymar speelt sinds 2013 bij Barcelona, dat hem destijds overnam van het Braziliaanse Santos. Vorig jaar verlengde hij zijn contract nog tot medio 2021.

Constructie

Vanwege de UEFA-regels van Financial Fair Play kan PSG de vertrekclausule van 222 miljoen euro in het contract van Neymar bij Barcelona niet zelf betalen. Om de reglementen te omzeilen zou QIA, dat eigenaar is van de club, een ingewikkelde constructie hebben bedacht.

Neymar wordt ambassadeur van het WK voetbal 2022 in Qatar voor 300 miljoen euro. Vervolgens koopt hij zelf zijn contract af in Spanje voor 222 miljoen euro.

Hij is dan transfervrij en tekent een lucratief contract bij PSG. In vijf seizoenen zou Neymar 60 miljoen euro gaan verdienen.

UEFA

De UEFA onderzoekt of de transfer past binnen de regels van Financial Fair Play. Dat doet de bond altijd als er sprake is van een hoge transfersom.

"PSG moet de regels van FFP respecteren, net als alle andere clubs in Europa", zei UEFA-directeur Andrea Traverso eerder deze week. "Of we nu wel of geen klacht ontvangen, we zullen de details van de transfer onderzoeken om zeker te zijn dat de regels worden nageleefd."

222 miljoen euro is meer dan een verdubbeling van het transferrecord. Afgelopen zomer werd Paul Pogba met 105 miljoen euro de duurste voetballer ter wereld. Manchester United betaalde dat bedrag aan Juventus.