Cocu neemt middenvelder Paal op in PSV-selectie voor duel in Osijek

De 20-jarige middenvelder speelde in de voorbereiding op het nieuwe seizoen enkele keren mee als linksback, en maakte daarbij indruk op de trainer van de Eindhovenaren.

Verder kent de selectie van PSV geen verrassingen. De Eindhovenaren moeten donderdag in Kroatië voorkomen dat het Europese seizoen nu al eindigt. Vorige week werd het heenduel in het Philips Stadion verrassend met 0-1 verloren.

De selectie van PSV, bestaande uit 21 spelers, vliegt woensdagochtend naar Kroatië. De aftrap is donderdag om 20.45 uur.

FC Utrecht is de andere Nederlandse club die donderdag in actie komt in de derde voorronde van de Europa League. De ploeg van trainer Erik ten Hag speelt om 20.15 uur tegen Lech Poznan in Polen. De eerste wedstrijd eindigde in 0-0.

Bekijk het programma in de derde voorronde van de Europa League