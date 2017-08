Ajax aast in return tegen Nice op beste Europese thuisreeks sinds 1996

De Amsterdammers zijn namelijk bezig aan een uitstekende Europese reeks in de Johan Cruijff Arena en hebben daardoor goede papieren om een ronde verder te komen na het 1-1 gelijkspel van vorige week in Nice.

Als de tweede wedstrijd tegen de Franse club een zege oplevert, dan evenaart Ajax een reeks uit de jaren negentig. Tussen december 1994 en maart 1996 won de club acht Europese thuisduels op rij.

In de vorige zeven Europese duels in de Arena werden achtereenvolgens Panathinaikos (2-0), Standard Luik (1-0), Celta de Vigo (3-2), Legia Warschau (1-0), FC Kopenhagen (2-0), Schalke 04 (2-0) en Olympique Lyon (4-1) verslagen in de Europa League.

De laatste keer dat Ajax thuis niet wist te winnen in Europees verband was vorig seizoen tegen FK Rostov (1-1) in het kwalificatietoernooi voor de Champions League.

Dertien wedstrijden

De reeks van Ajax zonder nederlaag in eigen huis is nog wat langer. De 33-voudig landskampioen bleef in de laatste dertien Europese duels op Amsterdamse bodem ongeslagen.

Daarmee kent Ajax een zeldzame reeks. Alleen Juventus (23), Barcelona (21) Manchester United (18), FC Astana (14) en Real Madrid (14) kenden Europees gezien een langere serie zonder nederlaag in eigen stadion.

De laatste thuisnederlaag van Ajax in Europa dateert van 4 augustus 2015, toen Rapid Wien met 2-3 won. De ploeg van toenmalig trainer Frank de Boer liep daardoor deelname aan de Champions League mis.

Negatieve reeks

De ploeg van trainer Marcel Keizer hoopt tegen Nice de jacht op een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League voort te zetten en daarmee af te rekenen met een negatieve reeks in de play-offs voor het miljoenenbal.

Ajax speelde achtmaal eerder in de kwalificatie voor de Champions League. In 2001, 2006, 2007, 2015 en 2016 ging het mis. Alleen in 2003, 2005 en 2010 bereikten de Amsterdammers via de play-offs het hoofdtoernooi. Zeven jaar geleden lukte het tegen Dinamo Kiev voor het laatst.

De wedstrijd tussen Ajax en Nice begint woensdag om 20.45 uur en staat onder leiding van de Engelse scheidsrechter Andre Marriner.

Vooraf en tijdens de wedstrijd in de Arena staat Ajax stil bij het drama van Abdelhak Nouri, die tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen ernstige en blijvende hersenschade overhield aan hartritmestoornissen.

