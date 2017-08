Oranje-verdedigster Van der Gragt lijkt op tijd fit voor halve finale EK

Van der Gragt liet zich zaterdag halverwege de gewonnen kwartfinale tegen Zweden (2-0) wisselen vanwege knieklachten.

De verdedigster, die tijdens het EK een basisplaats veroverde en van Bayern München naar Ajax gaat, deed dinsdag mee aan de besloten training in Zeist. Ze lijkt daardoor op tijd fit voor het treffen met Engeland.

"Het gaat wel goed, het ziet er aardig uit", zei Wiegman. Ze traint woensdag met haar selectie in de Grolsch Veste van Enschede, waar een dag later de wedstrijd tegen Engeland wordt gespeeld.

"De Engelsen spelen erg opportunistisch, met heel veel 'power' en een supergevaarlijke voorhoede", aldus de bondscoach, die Engeland zondag in Deventer met 1-0 zag winnen van Frankrijk door het vijfde doelpunt dit EK van Jodie Taylor. "We moeten de hele wedstrijd alert blijven om ze af te stoppen."

2009

Door de winst op Zweden in de kwartfinale evenaarde Nederland de beste prestatie ooit op een EK. In 2009 werd onder toenmalig bondscoach Vera Pauw eveneens de halve finale gehaald. Daarin was Engeland te sterk.

De andere halve eindstrijd op het EK wordt gespeeld in Breda en gaat tussen Denemarken en Oostenrijk, die in de kwartfinale verrasten door respectievelijk Duitsland en Spanje uit te schakelen.

De wedstrijd tussen Nederland en Engeland in de Grolsch Veste begint donderdag om 20.45 uur. De finale is zondag en wordt eveneens in het stadion van FC Twente gespeeld.