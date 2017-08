Bosz verliest opnieuw met Dortmund, Liverpool te sterk voor Bayern

Bij Dortmund-Atalanta viel het enige doelpunt van de wedstrijd in de 71e minuut. Na slordig balverlies was het Josip Ilicic die scoorde voor de Serie A-club.

De 53-jarige Bosz koos er tegen Atalanta voor om niet met zijn sterkste ploeg aan te treden. Onder anderen sterspeler Pierre-Emerick Aubameyang bleef aan de kant.

Bosz, die deze zomer overkwam van Ajax, kende een wisselvallige voorbereiding met de voorbereiding. Er werd ook verloren van Rot-Weiss Essen (3-2) en Espanyol (1-0). Oefenduels met Urawa Red Diamonds (3-2) en AC Milan (3-1) leverden wel een zege op, terwijl tegen VfL Bochum gelijk werd gespeeld: 2-2.

Zaterdag staat voor Dortmund de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen op het programma. In eigen huis is Bayern de tegenstander in de strijd om de Duitse Super Cup.

Bayern-Liverpool

Bayern, dat aantrad zonder de van een blessure herstellende Arjen Robben, kende in de eigen Allianz Arena tegen Liverpool eveneens een vervelende avond in aanloop naar het eerste duel van het seizoen.

Al na zeven minuten was het 0-1 door Sadio Mané en tien minuten voor rust was de Senegalees de aangever bij de 0-2 van Mohamed Salah. Daniel Sturridge deed Bayern München in de slotfase nog meer pijn met een fraaie lob.

Georginio Wijnaldum speelde de tweede helft de ploeg van manager Jürgen Klopp, die wel Sturridge geblesseerd uit zag vallen. Bij Bayern liepen Thiago en David Alaba een blessure op.

Eerder op de avond eindigde Atletico Madrid-Napoli op hetzelfde toernooi in 2-1. Daardoor spelen Bayern en Napoli om de derde plaats en gaat de strijd om de toernooizege tussen Liverpool en Atletico.