Nice-coach Favre kiest in return tegen Ajax niet vol voor aanval

De heenwedstrijd tussen beide ploegen in de Allianz Riviera eindigde vorige week in 1-1. Ajax heeft daardoor in de Johan Cruijff Arena genoeg aan een eventueel 0-0 gelijkspel.

"We zullen er voorin doorheen moeten zien te komen", keek Favre dinsdag op de persconferentie vooruit. "We weten dat we moeten scoren, maar dat verandert niets aan onze voorbereiding."

Tijdens de eerste wedstrijd in Frankrijk liet Nice Ajax aanvankelijk het spel maken, waarna de ploeg van trainer Favre het initiatief gaandeweg de eerste helft overnam. In die fase viel de openingstreffer van Mario Balotelli, die er in Amsterdam niet bij is door een blessure.

"We willen hetzelfde voor de dag komen als in de eerste wedstrijd", aldus Favre, die liet blijken dat hij zijn huiswerk heeft gedaan. "Het gaat lastig worden, want Ajax was in het hele vorige seizoen thuis ongeslagen in Europees verband."

Vermoeid

Ajax, dat vorig seizoen mede door de sterke thuisreeks de finale van de Europa League haalde, had tijdens het eerste duel met Nice na rust kansen op de overwinning.

Nice leek er vroeg doorheen te zitten, maar Favre bestrijdt dat. "Of we toen vermoeid waren? Volgens mij niet, want we kregen aan het einde van de wedstrijd nog kansen."

De wedstrijd tussen Ajax en Nice begint woensdag om 20.45 uur en staat onder leiding van de Engelse scheidsrechter Andre Marriner. De winnaar plaatst zich voor de play-offs om een plek in de groepsfase van de Champions League.

Vooraf en tijdens de wedstrijd in de Arena staat Ajax stil bij het drama van Abdelhak Nouri, die tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen ernstige en blijvende hersenschade overhield aan hartproblemen.

