Keizer hoopt dat Ajax zich tegen Nice kan afsluiten voor eerbetoon Nouri

Ajax toont woensdag na de warming-up een clip van de 20-jarige middenvelder die vorige maand ernstige en blijvende hersenschade overhield nadat hij tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen hartproblemen had.

Verder worden er grote spandoeken voor Nouri opgehangen in het stadion en supporters werken nog aan een grote sfeeractie. De verwachting is dat de meeste fans in de uitverkochte Arena applaudisseren in de 34e minuut, verwijzend naar het rugnummer van Nouri.

"Wij willen Appie en zijn familie ook steunen", aldus Keizer dinsdag op de persconferentie in aanloop naar het duel met Nice. "Maar we zullen ons ook een beetje voor alles rond deze wedstrijd moeten afsluiten."

De 48-jarige Keizer geeft toe dat hij niet weet hoe de avond zal verlopen. "Jezelf op zoiets voorbereiden is lastig, maar ik heb vooral de jonge jongens gewezen op wat hen te wachten staat."

PSV

De trainer van Ajax is op zijn hoede voor de Franse tegenstander, waartegen vorige week in Nice met 1-1 werd gelijkgespeeld.

"Het wordt geen gemakkelijke opgave, zeker als we kijken naar de uitslagen van de andere Nederlandse clubs de laatste weken", doelde hij onder meer op de blamerende 0-1 nederlaag van PSV tegen NK Osijek in de derde voorronde van de Europa League.

"Ik denk dat Nice vanuit een goed georganiseerde verdediging gaat aanvallen. Ze hebben balvaste spelers en zijn met twee of drie passes aan de andere kant van het veld. Mijn gevoel zegt dat het spelbeeld hetzelfde als vorige week zal zijn."

Dat Nice niet kan beschikken over de geblesseerde Mario Balotelli doet Keizer weinig. "Alassane Pléa is hetzelfde type, ook snel en vaardig. Dus dat Balotelli er niet bij is, maakt voor ons geen verschil."

Bekijk het programma in de voorronde van de Champions League