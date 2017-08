Heerenveen neemt verdediger Woudenberg over van Feyenoord

Woudenberg had bij Feyenoord nog een contract tot de zomer van 2019. Het is niet bekend hoeveel de Rotterdammers ontvangen voor de international van Jong Oranje.

Woudenberg is afkomstig uit de jeugdopleiding van Feyenoord, dat hem uitleende aan Excelsior en NEC. De geboren Woerdenaar slaagde er nooit in om een vaste basisplaats te veroveren in De Kuip.

Technisch manager Gerry Hamstra van Heerenveen is in zijn nopjes met de komst van Woudenberg. "We zijn blij dat we met de komst van Lucas een extra verdediger aan de selectie kunnen toevoegen. We halen met hem een goede Nederlandse verdediger in huis, die prima bij onze speelwijze past."

"Hij heeft een goede opleiding bij Feyenoord genoten en daarnaast ook bij Excelsior en NEC veel ervaring opgedaan."

Beste oplossing

Hamstra's collega bij Feyenoord, Martin van Geel, gunt Woudenberg de overstap naar Friesland. "Hoewel Lucas niet altijd een vaste waarde is geweest, heeft hij zich altijd voor de volle honderd procent ingezet voor Feyenoord. Dat waarderen we zeer."

"Lucas heeft nu de leeftijd waarop hij aan spelen moet en wil toekomen, een vertrek was voor hem de beste oplossing. We wensen hem het allerbeste bij Heerenveen."

Versterkingen

Heerenveen nam eerder deze zomer ook al doelman Warner Hahn over van Feyenoord. Jeremiah St. Juste bewandelde juist de omgekeerde weg.

Naast Woudenberg en Hahn versterkte Heerenveen zich met Daniel Höegh (FC Basel), Denzel Dumfries (Sparta Rotterdam), Nemanja Mihajlovic (Partizan Belgrado) en Marco Rojas (Melbourne Victory). Bovendien keert Caner Cavlan terug na een verhuurperiode bij Sanliurfaspor.

Heerenveen nam afscheid van liefst vijftien spelers, van wie St. Juste, doelman Erwin Mulder, aanvaller Luciano Slagveer en verdediger Stefano Marzo de bekendsten zijn.

Heerenveen keerde maandag terug in Nederland na een trainingskamp in Oostenrijk. Op zondag 13 agustus begint de competitie voor de ploeg van trainer Jurgen Streppel met een uitwedstrijd tegen FC Groningen.

Bekijk het programma in de Eredivisie