'Neymar binnenkort in centrum Parijs gepresenteerd als topaankoop PSG'

Volgens het Franse radiostation Europe 1 wordt Neymar deze week nog groots gepresenteerd in het centrum van Parijs. Op het Place du Trocadero nabij de Eiffeltoren zal hij poseren met het shirt van zijn nieuwe club.

De sportkrant L'Équipe schrijft dat Neymar komend weekend in de Franse hoofdstad arriveert en dat de transfer maandag afgerond wordt.

PSG zou al toestemming hebben gekregen van de lokale autoriteiten die veiligheidsmaatregelen moeten treffen voor de presentatie. Het tijdstip daarvan is nog onbekend.

Neymar verbleef maandag in Shanghai voor een persoonlijke sponsortour. De 25-jarige vleugelspits is na het trainingskamp van Barcelona in de Verenigde Staten doorgereisd naar China. Daar wilde hij met de pers niet praten over zijn toekomst. Barcelona en PSG hebben nog niet officieel gereageerd op de geruchten.

De volgende bestemming van Neymar zou Doha zijn. Daar wordt hij onderworpen aan een medische keuring door de Qatarese eigenaren QIA van PSG. Als de keuring geen problemen oplevert, reist Neymar door naar Parijs.

Financial fair play

Vanwege de UEFA-regels van financial fair-play kan PSG de vertrekclausule van 222 miljoen euro in het contract van Neymar bij Barcelona niet zelf betalen. Om de reglementen te omzeilen zou QIA volgens media in Spanje en Frankrijk een ingewikkelde constructie hebben bedacht.

Neymar wordt ambassadeur van het WK voetbal 2022 in Qatar voor 300 miljoen euro. Vervolgens koopt hij zelf zijn contract af in Spanje voor 222 miljoen euro. Hij is dan transfervrij en tekent een lucratief contract bij PSG. In vijf seizoenen zou Neymar 60 miljoen euro gaan verdienen.

De UEFA onderzoekt of de transfer past binnen de regels van financial fair-play. Dat doet de bond altijd als er sprake is van een hoge transfersom.

"PSG moet de regels van FFP respecteren, net als alle andere clubs in Europa", zegt UEFA-directeur Andrea Traverso in Marca. "Of we nu wel of geen klacht ontvangen, we zullen de details van de transfer onderzoeken om zeker te zijn dat de regels worden nageleefd."

222 miljoen euro is meer dan een verdubbeling van het transferrecord. Afgelopen zomer werd Paul Pogba met 105 miljoen euro de duurste voetballer ter wereld. Manchester United betaalde dat bedrag aan Juventus.

Vader

Barcelona lijkt zich al te hebben neergelegd bij het vertrek van Neymar. De club is wel in een financieel conflict beland met de vader en zaakwaarnemer van de 77-voudig Braziliaans international (52 doelpunten).

Neymar senior kreeg voor de bemiddeling in de contractverlenging van zijn zoon 26 miljoen euro. Dat bedrag moest uiterlijk op 31 juli betaald zijn. Barcelona weigert het geld volgens diverse Spaanse media over te maken nu Neymar zijn contract niet lijkt uit te dienen.