Berghuis keert definitief terug naar Feyenoord

Feyenoord betaalt zo'n 6,5 miljoen euro voor Berghuis, die afgelopen seizoen al op huurbasis in De Kuip speelde.

"Dat Steven een speler is met exceptionele kwaliteiten heeft hij vorig seizoen bewezen. Met zijn creativiteit, traptechniek en scorend vermogen is hij van grote waarde voor ons geweest", zegt technisch directeur Martin van Geel op de website van Feyenoord.

"Ik ben dan ook blij dat we met Watford en Steven tot een akkoord zijn gekomen en dat we hem nog voor de eerste officiële wedstrijd van het seizoen hebben kunnen vastleggen."

De 25-jarige vleugelspits maakte in de voorbije twaalf maanden zeven doelpunten in dertig competitieduels voor Feyenoord. Hij was voorheen actief bij FC Twente, VVV-Venlo en AZ voordat hij in de zomer van 2015 naar Engeland vertrok. Bij Watford kwam Berghuis nauwelijks aan spelen toe.

Van Persie

Feyenoord hoopte ook Robin van Persie terug naar Rotterdam te halen. De zaakwaarnemer van de 33-jarige spits zei eerder op maandag echter dat Van Persie dit seizoen bij Fenerbahçe blijft.

De Rotterdamse club trok eerder deze zomer al Jean-Paul Boëtius (FC Basel), Sofyan Amrabat (FC Utrecht), Kevin Diks (Fiorentina, huur), Jeremiah St. Juste (sc Heerenveen), Ridgeciano Haps (AZ) aan.

Daar staat het vertrek van Dirk Kuijt (gestopt), Eljero Elia (Basaksehir), Rick Karsdorp (AS Roma), Terence Kongolo (AS Monaco), Pär Hansson (Helsingborgs IF), Warner Hahn (sc Heerenveen), Wessel Dammers (Fortuna Sittard), Simon Gustafson (Roda JC, huur) en Marko Vejinovic (AZ, huur) tegenover.

Zaterdag speelt Feyenoord om 18.00 uur zijn eerste officiële duel van het seizoen. Bekerwinnaar Vitesse komt op bezoek voor de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal. Ruim een week later speelt Feyenoord zijn eerste competitieduel van het nieuwe seizoen thuis tegen FC Twente.