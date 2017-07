'Ajax kan komst van Braziliaanse aanvaller Richarlison vergeten'

Dat meldt De Telegraaf maandag.

Ajax zou wel een mondeling akkoord hebben bereikt met Richarlison over een vijfjarig contract in de Johan Cruijff Arena, maar Fluminense nam geen genoegen met de twaalf miljoen euro die de Amsterdammers over hadden voor de jeugdinternational.

Ook tal van Europese topclubs legden in de tussentijd contact met Fluminense. Naar verluidt is Richarlison, die op alle posities in de voorhoede uit de voeten kan, op weg naar de Premier League.

Richarlison speelde tot dusver 38 officiële duels voor Fluminense. Daarin was hij goed voor tien doelpunten en vier assists. Hij kwam daarnaast tien keer uit voor Brazilië onder-20, waarvoor hij drie keer tot scoren kwam.

Lamprou

Ajax versterkt zich in dezer dagen waarschijnlijk wel met Kostas Lamprou. De 25-jarige Griek moet bij de nummer twee van het afgelopen seizoen in de Eredivisie als derde doelman gaan fungeren.

Ajax speelt woensdag de return tegen OGC Nice in de derde voorronde van de Champions League. De ploeg van trainer Marcel Keizer vertrok vorige week met een 1-1 gelijkspel uit Frankrijk, waardoor een doelpuntloze remise in eigen huis voldoende zal zijn voor een ticket voor de play-offs van het miljoenenbal.