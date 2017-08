Ronaldo stelt nooit moedwillig belasting te hebben ontdoken

De 32-jarige Ronaldo arriveerde maandagochtend in een geblindeerde auto, waardoor niemand een glimp van hem opving. Na anderhalf uur in de rechtszaal, verliet hij de rechtbank via een achterdeur.

De Portugees praatte niet met de pers, maar gaf later wel een verklaring. "De Spaanse belastingdienst weet mijn inkomen precies, we hebben ze alles laten inzien. Ik heb nooit iets verborgen gehouden en nog nooit de intentie gehad belasting te ontduiken. Iedereen die mij kent, weet dat ik hier zorgvuldig in ben. Ik wil geen problemen."

Ronaldo moet vrezen voor een celstraf. De aanklager meldde vorige maand in een verklaring dat de Portugees in 2010 een zakelijke structuur ontwikkelde waarin hij zijn Spaanse inkomsten uit portretrechten verborg.

De viervoudig Champions League-winnaar, die sinds 2009 bij Real onder contract staat, kon daardoor miljoenen euro's belasting niet afdragen.

Maandag was de eerste keer dat Ronaldo gehoord werd door de rechter. De uitspraak zal pas op een later moment volgen. Inaki Torres, hoofd communicatie van het management van Ronaldo, denkt dat "alles in orde" zal komen.

Aziëtour

De afgelopen week was Ronaldo nog in China. Hij maakte voor commerciële redenen een privétour door het Aziatische land. De andere spelers van Real bereidden zich in de Verenigde Staten voor op het nieuwe seizoen. Zaterdag werd in Miami een oefenduel met 3-2 verloren van FC Barcelona.

Mede door de rechtszaak doken de afgelopen weken geruchten dat Ronaldo weg zou willen bij Real, maar die weersprak hij afgelopen dinsdag. De Primera Division begint voor Real op zondag 20 augustus met een uitwedstrijd tegen Deportivo La Coruña.