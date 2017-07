Zaakwaarnemer Van Persie sluit transfer naar Feyenoord deze zomer uit

"Robin staat dit seizoen nog onder contract bij Fenerbahçe", zegt zijn zaakwaarnemer Kees Vos maandag in De Telegraaf.

"De nieuwe trainer (Aykut Kocaman, red.) is vanaf het begin erg positief over Robin en heeft niet de intentie om hem te laten gaan."

Van Persie heeft nog een éénjarig contract bij Fenerbahçe, waar hij afgelopen seizoen lang niet altijd zeker was van een basisplaats. De topscorer aller tijden van Oranje speelde 24 competitieduels, waarvan tien als invaller. Hij was negen keer trefzeker.

Anderhalve week geleden zei Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst nog in het AD dat hij Van Persie graag aan zijn selectie zou toevoegen. De spits had als ervaren kracht de rol van de gestopte Dirk Kuijt kunnen overnemen.

"We willen heel graag", gaf Van Bronckhorst te kennen. "Ik hoop dat er groen licht komt. Ik ken Robin natuurlijk goed. Het zou mooi zijn als we hem kunnen gebruiken in de Champions League."

Berghuis

Feyenoord staat wel op het punt om Steven Berghuis over te nemen van Watford. VI meldde vrijdag dat beide clubs een principe-akkoord hebben over de transfersom van 6,5 miljoen euro. Vorig seizoen werd de vleugelaanvaller al gehuurd van de Engelse middenmotor.

Eerder deze zomer trok de landskampioen Jean-Paul Boëtius (FC Basel), Sofyan Amrabat (FC Utrecht), Kevin Diks (Fiorentina, huur), Jeremiah St. Juste (sc Heerenveen) en Ridgeciano Haps (AZ) aan.

Daar tegenover staat het vertrek van Eljero Elia (Basaksehir), Rick Karsdorp (AS Roma), Terence Kongolo (AS Monaco), Pär Hansson (Helsingborgs IF), Warner Hahn (sc Heerenveen), Wessel Dammers (Fortuna Sittard), Simon Gustafson (Roda JC, huur) en Marko Vejinovic (AZ, huur).

De Rotterdammers spelen zaterdag om 18.00 uur de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen bekerwinnaar Vitesse. Ruim een week later treft Feyenoord in eigen huis FC Twente in de eerste speelronde van de Eredivisie.

