'Ajax legt transfervrije Lamprou vast als derde doelman'

Dat meldt De Telegraaf zondagavond. De 25-jarige Lamprou was clubloos, nadat hij zijn aflopende contract bij Willem II niet wilde verlengen. Hij speelde drie seizoenen in Tilburg, waarvan het eerste jaar op huurbasis van Feyenoord.

De 25-jarige Lamprou heeft een verleden bij Ajax. De Griek verhuisde op zijn dertiende naar Nederland om in de jeugdopleiding van de Amsterdamse club te gaan keepen.

In 2006 kwam hij bij Feyenoord terecht, waar hij in 2012 debuteerde in de hoofdmacht. In totaal speelde hij veertien Eredivisiewedstrijden in de hoofdmacht van de Rotterdammers. De afgelopen drie seizoenen speelde hij voor Willem II 99 keer in de Eredivisie.

Alblas

Het aantrekken van Lamprou houdt verband met de blessure van doelman Norbert Alblas. Hij heeft zijn pols gebroken, terwijl ook keepers Indy Groothuizen en Mateusz Gorski niet inzetbaar zijn vanwege fysieke problemen.

Ajax nam onlangs ook al de 17-jarige Kroatische keeper Dominik Kotarski over van Dinamo Zagreb, maar hij is pas na zijn achttiende verjaardag op 10 februari 2018 inzetbaar.

De verwachting is dat Ajax de komst van Lamprou spoedig bevestigt. Woensdag speelt de ploeg van Marcel Keizer de return in de derde voorronde van de Champions League tegen OGC Nice. Het heenduel in Frankrijk eindigde afgelopen woensdag in 1-1.