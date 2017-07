Oranjevrouwen treffen Engeland in halve finale EK

Jodie Taylor tekende na een uur spelen in de Adelaarshorst voor de enige treffer van de wedstrijd. De 31-jarige spits van Arsenal vierde al haar vijfde treffer op dit EK.

Tegenvaller voor Engeland was wel dat keepster Karen Bardsley een kwartier later geblesseerd uitviel. Het is onzeker of ze kan komen tegen Oranje, dat zaterdagavond in Doetinchem met 2-0 van Zweden won. Middenveldster Jill Scott, die zondag haar tweede gele kaart van het toernooi kreeg, is er door een schorsing sowieso niet bij.

Oranje treft met de Engelsen de nummer drie van het WK van twee jaar geleden in Canada. Op dit EK zijn de 'Three Lionesses' nog altijd foutloos.

De 'Three Lions' openden het toernooi met een klinkende zege op Schotland, mede dankzij een hattrick van Taylor (6-0). De spits was vervolgens ook trefzeker tegen Spanje (2-0). Hoewel bondscoach Mark Sampson bijna zijn volledige ploeg rust gaf in de laatste groepswedstrijd tegen Portugal, won Engeland toen opnieuw (2-1).

2009

Nederland tegen Engeland begint donderdag om 20.45 uur in de Grolsch Veste. Het is een herhaling van de halve eindstrijd van het EK van 2009 in Finland. Destijds wonnen de Engelsen in Tampere na verlenging met 2-1.

De andere halve finale wordt donderdag om 18.00 uur in het Rat Verlegh Stadion in Breda gespeeld en gaat tussen Oostenrijk en Denemarken. Oostenrijk won in Tilburg na 0-0 en strafschoppen van Spanje en Denemarken was op Het Kasteel in Rotterdam zeer verrassend met 2-1 te sterk voor titelverdediger Duitsland.

Overigens is nu al zeker dat het EK in Nederland een primeur krijgt als het om de winaar gaat. Geen van de vier halvefinalisten pakte ooit de Europese titel. De Oostenrijkse debuteren zelfs op een groot toernooi. Nederland en Denemarken kwamen nooit verder dan de halve finale en Engeland verloor in 2009 de finale van Duitsland.