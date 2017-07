Guardiola vindt dat City nog nooit zo goed is geweest onder zijn bewind

"Dat was de beste wedstrijd onder mijn bewind", zegt Guardiola tegen The Guardian. "Vorig seizoen waren we goed, maar we hebben nooit negentig minuten gedomineerd. Nu wel."

City versloeg Tottenham met 3-0 dankzij treffers van John Stones, Raheem Sterling en de 17-jarige Brahim Diaz. Eerder waren de 'Citizens' in de strijd om de International Champions Cup al met 4-1 te sterk voor Real Madrid, terwijl met 2-0 werd verloren van stadgenoot Manchester United.

Guardiola, die City deze zomer vooralsnog 250 miljoen euro zag uitgeven aan versterkingen, ziet dat zijn ploeg beter is dan vorig seizoen. "Wij hebben nog nooit zo goed gespeeld. Natuurlijk is dit slechts een oefenwedstrijd, maar we moeten niet vergeten dat Tottenham vorig seizoen het beste voetbal van de Premier League speelde."

"De manier waarop wij momenteel resultaten boeken is goed voor ons zelfvertrouwen", vervolgt Guardiola, die zijn tweede seizoen ingaat als manager van City. "Ik ben heel erg tevreden."

Pochettino

Tottenham Hotspur-manager Mauricio Pochettino moest erkennen dat zijn ploeg nog niet op het niveau is van Manchester City. De Londenaren gaven deze transferperiode dan ook nog geen cent uit aan nieuwe spelers.

"Op dit moment is City verder dan wij zijn, doordat ze belangrijke spelers hebben behouden en zich goed hebben versterkt", aldus Pochettino. "Maar ook wij zijn nog steeds hard aan het werk om spelers te halen die onze selectie sterker maken."

Manchester City begint het nieuwe seizoen in de Premier League met een uitwedstrijd tegen Brighton, Tottenham Hotspur gaat op bezoek bij Newcastle United.