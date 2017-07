Oostenrijk na penalty's naar halve finale EK, Duitsland uitgeschakeld

De andere halve finale gaat tussen Nederland en de winnaar van de kwartfinale tussen Engeland en Frankrijk, die momenteel bezig is in De Adelaarshorst.

De halve finales worden op donderdag gespeeld. Om 18.00 is het Denemarken tegen Oostenrijk in het Rat Verlegh Stadion in Breda. De halve eindstrijd van Oranje begint om 20.45 in de Grolsch Veste in Enschede.

Van alle landen die nog kans maken op de titel is Engeland het enige land dat ooit de finale haalde van het EK. In 1984 en in 2009 verloren de Engelsen de eindstrijd van (West-)Duitsland. De laatste zes edities van het toernooi werden gewonnen door Duitsland.

Oostenrijk-Spanje

De kwartfinale tussen Oostenrijk en Spanje kende zondag in Tilburg weinig spektakel. Spanje had een overwicht, maar wist maar spaarzaam door de Oostenrijkse defensie te breken.

Met enkele afstandsschoten werd keepster Manuela Zinsberger in de eerste helft op de proef gesteld. In de tweede helft kwam Oostenrijk, dat debuteert op het EK, er enkele keren gevaarlijk uit. Keepster Sandra Paños hield aan de andere kant eveneens het hoofd koel.

Spanje zocht in het half uur extra tijd nadrukkelijk naar een doelpunt, maar ook invalsters Jennifer Hermoso en Alexia Putellas kwamen niet tot scoren. Oostenrijk bleef gedisciplineerd verdedigen en dwong zo strafschoppen af.

Waar Oostenrijk in het veldspel soms met hangen en wurgen de bal moest wegwerken, daar waren de speelsters in de penaltyserie foutloos. Laura Feiersinger, Nina Burger, Verena Aschauer, Viktoria Pinther en tot slot Puntigam lieten de Spaanse keepster allemaal kansloos. Ook keepster Zinsberger excelleerde. Ze stopte de derde strafschop van Silvia Meseguer en dat was voor Oostenrijk voldoende om door te gaan.

Duitsland-Denemarken

De kwartfinale tussen Denemarken en Duitsland zou eigenlijk zaterdagavond gespeeld worden op Het Kasteel in Rotterdam, maar na zware regenval werd de wedstrijd verschoven naar zondagmiddag 12.00 uur.

Duitsland kende zondag een droomstart. Linksback Isabel Kerschowski schoot van twintig meter recht op het doel en de Deense doelvrouw Stina Lykke Petersen probeerde de bal over de lat te tikken, maar faalde jammerlijk waardoor het ongevaarlijke schot zomaar een doelpunt opleverde.

Denemarken was even aangeslagen na die valse start, maar trok in de loop van de eerste helft het initiatief naar zich toe.

Titelverdediger Duitsland werd steeds verder teruggedrongen door de drievoudig halvefinalist. De beste kans was voor Katrine Veje, maar zij schoot met binnenkant voet recht in de handen van de Duitse keepster Almuth Schult.

Voordeel

Kort na rust viel de verdiende gelijkmaker wel. Na een overtreding bij de zijlijn verleende de scheidsrechter voordeel aan Stine Larsen. Omdat twee Duitse verdedigsters vanwege het vlagsignaal van de grensrechter stopten met spelen, had Larsen alle tijd en ruimte om een goede voorzet te geven, die uitstekend werd binnengekopt door Nadim: 1-1.

Duitsland ontsnapte even later toen Veje voor een leeg doel van vier meter overschoot. De Deense aanvoerster Pernille Harder speelde bij de volgende aanval de bal te ver voor zich uit toen ze alleen op de keeper af kon.

Ook Duitsland kreeg enkele grote kansen, maar de winnende treffer viel aan de andere kant. De mee opgekomen rechtsback Theresa Nielsen kopte een voorzet van invaller Frederikke Thörgensen binnen.

Ondanks het slotoffensief waarbij ook doelvrouw Schult mee naar voren ging, slaagde Duitsland er niet in om de gelijkmaker te forceren. Daardoor krijgt Europa voor het eerst sinds 1993 een nieuwe kampioen.