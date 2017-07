Conte wil bij Chelsea 'Mourinho-seizoen' voorkomen

Na het kampioenschap in 2015 kende Chelsea een zwakke start in het nieuwe seizoen. Terwijl de club op de zestiende plek stond, werd manager José Mourinho ontslagen.

"Chelsea werd twee jaar geleden uiteindelijk tiende. Dat mag niet nog eens gebeuren. We weten dat het zwaar wordt en natuurlijk willen we een Mourinho-seizoen voorkomen", zegt Conte tegen de BBC.

Manchester United is de laatste club die de landstitel prolongeerde in Engeland. Tussen 2007 en 2009 werd de club driemaal op rij kampioen.

Leicester City beleefde vorig seizoen als titelverdediger een moeizaam jaar. Pas na het ontslag van manager Claudio Ranieri kon de ploeg uit de degradatiezorgen komen.

Oplossing

Chelsea verloor zaterdag in een oefenduel met 2-1 van Internazionale, ondanks een bizar eigen doelpunt van Inter-middenvelder Geoffrey Kondogbia. Eerder werd in een oefenduel met 3-2 verloren van Bayern München. De ploeg van Conte was wel met 3-0 te sterk voor Arsenal.

"We werken hard en proberen de juiste oplossing te vinden", zei Conte na de wedstrijd tegen Inter in Singapore. "We hebben ook veel jonge spelers en het is noodzakelijk voor hun ontwikkeling dat ze speeltijd krijgen."

Volgende week zondag speelt Chelsea in de strijd om het Community Shield tegen FA Cup-winnaar Arsenal. Een week later begint de titelverdediger aan het nieuwe seizoen in de Premier League met een thuiswedstrijd tegen Burnley.