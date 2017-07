FC Barcelona verslaat Real Madrid bij oefenduel in Miami

Daardoor heeft de ploeg van trainer Ernesto Valverde beslag gelegd op de International Champions Cup, een lucratief toernooi in de Verenigde Staten waar topclubs uit Spanje, Engeland, Italië en Frankrijk aan meedoen. Barcelona wist als enige zijn drie duels te winnen.

Tegen aartsrivaal Real Madrid kenden de Catalanen een droomstart in Miami. Na zeven minuten stond het 2-0 dankzij Lionel Messi (individuele actie) en Ivan Rakitic (schot van zestien meter).

Jasper Cillessen, die de hele wedstrijd keepte bij Barcelona, moest nog voor rust tegentreffers toestaan van Mateo Kovacic (afstandsschot) en Marco Asensio (counter). Kort na de pauze besliste Gerard Piqué de wedstrijd met een intikker na een vrije trap.

Real Madrid speelde op de oefentournee in de VS zonder Cristiano Ronaldo. De Portugees verblijft in China voor een tour van sponsor Nike.

De 'Koninklijke' eindigt op de achtste en laatste plaats met één punt uit drie wedstrijden. Van Manchester City werd eerder met 4-1 verloren, terwijl het duel met Manchester United in een 1-1 gelijkspel eindigde.

Manchester City

Manchester City won zaterdag met 3-0 van Tottenham Hotspur. John Stones, Raheem Sterling en de 17-jarige Brahim Diaz maakten de doelpunten voor de ploeg van Josep Guardiola. Bij de Spurs viel Michel Vorm na rust in en mocht Vincent Janssen als invaller twintig minuten meedoen.

Juventus en AS Roma spelen zondag het laatste duel van de International Champions Cup in de VS.