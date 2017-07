Miedema blij dat gezeur over is na eerste EK-goal voor Oranjevrouwen

"Fijn dat-ie erin ligt, nu is het gezeur even weg", aldus Miedema, die het WK in Canada twee jaar geleden afsloot zonder doelpunt.

Een van haar criticasters was Daphne Koster. De vroegere captain van Oranje zei bij de NOS dat het misschien tijd werd voor een andere spits, omdat Miedema haar status als doelpuntenmachine wederom niet waarmaakte.

"Er zijn meer mensen die dat hebben geroepen", weet Miedema. "Maar de coaches, het team en ikzelf hebben nooit getwijfeld. De kritiek deed ook niet veel met me. In eerdere wedstrijden kreeg ik amper ruimte en die ruimte lag wel op de vleugels. Maar tegen Zweden kregen Shanice van de Sanden en Lieke Martens juist rugdekking en kwam ik vrij. En dat had effect."

Het doelpunt van de 21-jarige Miedema, haar 42e in totaal in Oranje, was een intikker. "Martens gaf de bal goed diep, waarna Van de Sanden perfect voorgaf. Ik kon hem zo intikken", beschrijft Miedema de goal.

"Toen de bal erin lag was er opluchting en ontlading. Maar toch vooral omdat het de 2-0 was en we daardoor de laatste twintig minuten makkelijker konden voetballen."

Geen bier

Na het laatste fluitsignaal in Doetinchem was het feest op het veld en in de kleedkamer van Oranje. De vreugde in de kleedkamer ging echter voor een groot deel aan Miedema voorbij, omdat ze een dopingtest had en het lang duurde voordat ze genoeg geplast had.

Ruim twee uur na de kwartfinale mocht ze pas het stadion verlaten, terwijl de spelersbus allang weg was. "Het lukte niet. Helaas mocht ik geen bier, ik moest het met water en koffie doen", vertelt ze met een glimlach.

Tijdens het lange wachten zag ze de teleurstelling bij de Zweedse speelsters, die ook waren opgeroepen voor een dopingtest. "Het klinkt lullig, maar daar zat ik wel erg blij naast. Het was ook een mooi moment om even op mijn telefoon te kijken. Natuurlijk gaat het dan over dat ik gescoord heb, maar iedereen is ook gewoon blij dat we in die halve finale staan."

Onoverwinnelijk

Tegenstander in die halve finale, die donderdag in de Grolsch Veste in Enschede gespeeld wordt, wordt Engeland of Frankrijk. Miedema zegt geen voorkeur te hebben. "Het zijn allebei toplanden en van een ander kaliber dan Zweden. We zullen dus niet de favoriet zijn."

"Maar goed, laat ze maar komen. We voelen ons onoverwinnelijk. Het vertrouwen is groot en dat nemen we mee naar de halve finale. Met 30.000 supporters achter ons in Enschede kan het goedkomen. Ik kan niet wachten."

De kwartfinale tussen Engeland en Frankrijk begint zondag om 20.45 uur en wordt gespeeld in Deventer.