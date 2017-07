Martens trots dat ze vertrouwen Spitse waarmaakte bij vrije trap

"Ik vroeg aan Sherida of ik hem mocht nemen en ze zei ja", vertelt Martens voor de camera van NUsport. "Toen moest ik laten zien dat ik het waard was. In ieder geval tussen de palen."

De 24-jarige Martens plaatste de bal keurig in de verre hoek en zette Oranje zo op een 1-0 voorsprong. "De speelsters van Zweden stonden heel erg naar één kant. Aan de andere kant zag ik ze niet, dus wist ik dat de bal daarheen moest. En gelukkig zat-ie erin", aldus Martens, die in vorige wedstrijd tegen België ook al trefzeker was.

"Ik zit lekker in het toernooi. Deze vorm moet ik vasthouden richting de halve finale. Maar het is vooral een teamprestatie dat we zo ver zijn gekomen. We hebben het met z’n allen gedaan."

Frankrijk

De kwartfinale tegen Zweden was extra bijzonder voor Martens, omdat ze de afgelopen vier seizoenen op clubniveau speelde in het Scandinavische land. Deze zomer tekende ze bij FC Barcelona.

"Ik heb een hele mooie tijd gehad in Zweden en ken heel veel speelsters. Voor de wedstrijd was het daarom al speciaal voor me. En natuurlijk is het fantastisch dat ik beslissend kon zijn, al is dat misschien vervelend voor mijn vroegere ploeggenoten. Maar ze zeiden na afloop wel dat wij verdiend doorgaan."

In de halve finale wacht Oranje donderdag Engeland of Frankrijk. Die twee landen staan zondag in de kwartfinales tegenover elkaar.

"Ik ga morgen even rustig bekijken wie de volgende tegenstander wordt", vertelt Martens, die een lichte voorkeur heeft. "Frankrijk zit dit toernooi minder in een flow dan Engeland, maar het maakt me niet heel veel uit."