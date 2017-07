Bondscoach Wiegman: 'Zege Oranje op Zweden is een droom op zich'

Nederland won op De Vijverberg in Doetinchem knap met 2-0 dankzij doelpunten van Lieke Martens en Vivianne Miedema van het op papier sterke Zweden.

"Dit is echt gaaf, super, geweldig. Ik ben heel tevreden over het resultaat en op momenten ook met het spel, al waren we soms wat onrustig. Dat had ook te maken met de tegenstander", aldus Wiegman voor de camera van de NOS.

"We stonden er als team en hebben strijd geleverd. We waren stabiel en dat was fantastisch. Of de droom nu steeds dichterbij komt? Dit is al een droom op zich. Kom maar op met die volgende wedstrijd."

De tegenstander in de halve finale is Engeland of Frankrijk. De 47-jarige Wiegman heeft geen voorkeur voor één van beide landen. "Het zijn allebei toplanden. Het maakt niet uit. We gaan er gewoon weer alles aan doen om de wedstrijd te winnen", aldus de coach.

"De sfeer in het team is zo ongelooflijk goed. Iedereen staat er voor elkaar en er wordt goed getraind. De selectie is ook breder geworden. Dat is zo mooi."

Van den Berg

Aanvoerster Mandy van den Berg, die het net als in het laatste groepsduel moest doen met een rol als invaller, genoot eveneens van de overwinning in Doetinchem.

"We winnen met 2-0 en de supporters stonden weer de hele wedstrijd achter ons. Het is opnieuw een ongelooflijke avond", glunderde ze.

De 26-jarige Van den Berg begon in de eerste EK-duels met Noorwegen en Denemarken nog in de basis, maar ze werd beide keren gewisseld en in de laatste groepswedstrijd tegen België zat ze op de bank. Ook tegen Zweden moest de verdedigster het doen met een reserverol.

"Het was vooral raar om in te vallen omdat Stefanie van der Gragt het veld moest verlaten met een blessure. Ik hoop dat het meevalt", aldus Van den Berg, die dit seizoen niet had zien aankomen dat ze haar basisplaats zou kwijtraken.

Later zaterdag gaat de tweede kwartfinale tussen Duitsland en Denemarken. Zondag staan Oostenrijk-Spanje en Engeland-Frankrijk op het programma.