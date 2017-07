Oranjevrouwen na knappe winst op Zweden naar halve finale EK

Oranje kwam na een halfuur spelen op voorsprong tegen de verliezend finalist van de afgelopen Olympische Spelen. Lieke Martens benutte een vrije trap, na een overtreding op Vivianne Miedema.

Na dik een uur spelen verdubbelde spits Miedema zelf de score. Ze tikte de bal in een leeg doel, na een lage voorzet van Shanice van de Sanden, die diep was gestuurd door Martens.

De plek in de halve eindstrijd is een evenaring van de beste prestatie van Oranje op een EK. In 2009 bereikte de ploeg onder leiding van Vera Pauw in Finland eveneens de laatste vier.

Oranje speelt donderdag in Enschede om een plek in de finale. Daarin treffen de vrouwen de winnaar van het duel tussen Engeland en Frankrijk.

Van den Berg

Zonder de opnieuw gepasseerde aanvoerder Mandy van den Berg was Oranje zaterdag meteen sterker dan Zweden, al was de ploeg van Wiegman aanvankelijk alleen gevaarlijk uit dode spelmomenten.

Sherida Spitse schoot een vrije trap over en Miedema kon net niet binnenwerken, nadat de Zweedse keepster Hedvig Lindahl mistastte bij een vrije trap. Het bleek de opmaat voor meer kansen van Oranje, dat in de loop van de eerste helft de druk opvoerde.

Miedema kreeg de bal over keepster Lindhal heen, maar terwijl de uitverkochte Vijverberg al bijna juichte voorkwam een Zweedse verdedigster dat Shanice van de Sanden binnenkopte. Een schot van Martens vloog voorlangs.

Martens

Terwijl Zweden niet verder kwam dan een paar uitbraken, was het na 33 minuten wel raak voor Oranje. Eigenlijk had het een penalty moeten zijn - de overtreding op Miedema was binnen het strafschopgebied - maar dat maakte Martens niet uit. De linksbuiten klopte Lindahl met een lage vrije trap: 1-0.

De voorsprong voor Oranje was het teken voor Zweden om iets meer aan te zetten. Kort voor rust werd het ook nog even spannend voor het Nederlandse doel, omdat Anouk Dekker de bal niet wegwerkte en Stina Blackstenius er vandoor ging. De voorzet van de aanvalster kwam echter niet bij een Zweeds been, waardoor Nederland halverwege op koers lag voor de halve finale.

Met Van den Berg voor de geblesseerd geraakte Stefanie van der Gragt ging Oranje in de tweede helft op jacht naar de tweede treffer. Het waren echter de Zweedse vrouwen die sterk uit de kleedkamer kwamen.

Vlak na rust was Fridolina Rolfö bijzonder dicht bij de gelijkmaker. De aanvalster schoof de bal na een uitbraak echter nipt voorlangs, tot opluchting van de kansloze Sari van Veenendaal. Via Blackstenius kreeg Zweden vlak daarna nog een kans, maar zij schoot over.

Miedema

Na een uur spelen was het woord weer aan Oranje, waar Miedema twee grote kansen op een tweede doelpunt kreeg. De eerste kopte ze nog over, maar bij de tweede was het raak. De spits tikte de bal in het lege doel nadat Van de Sanden de bal keurig breed had gelegd. Die was zelf daarvoor goed gelanceerd door Martens.

Voor Miedema viel daarmee een last van haar schouders. De aanvalster werd in aanloop naar het duel in de kwartfinales flink bekritiseerd omdat ze maar niet tot scoren kwam, al liet ze ook tegen Zweden enkele kansen liggen.

Zweden leek tien minuten voor tijd nog terug in de wedstrijd te komen. Vedette Lotta Schelin scoorde, nadat Van Veenendaal onder de bal doorging. De spits stond echter buitenspel, waardoor haar treffer werd afgekeurd.

Doordat Zweden vol voor de aansluitingstreffer ging, kreeg Oranje voorin de nodige ruimte. Daar sprong de ploeg echter te slordig mee om. Omdat ook Zweden, via Blackstenius, niet wist te scoren, bleef het bij 2-0.