Oranjevrouwen ook tegen Zweden zonder Van den Berg, Van Lunteren terug

De 26-jarige Van den Berg werd maandag in de laatste groepswedstrijd van Nederland tegen België (2-1 winst) ook al gepasseerd door bondscoach Sarina Wiegman. Stefanie van der Gragt krijgt de voorkeur centraal achterin, naast Anouk Dekker.

Van Lunteren bekeek het duel met België vanaf de bank, omdat ze een paar dagen ziek was geweest. Liza van der Most mocht toen starten. Kika van Es is zoals verwacht de linksback tegen Zweden.

Op het middenveld en in de aanval zijn er geen wijzigingen ten opzichte van de drie gewonnen groepswedstrijden van Oranje. Jackie Groenen, Danielle van de Donk en Sherida Spitse, die bij afwezigheid van Van den Berg aanvoerder is, vormen de middenlinie. Voorin starten Shanice van de Sanden, Vivianne Miedema en Lieke Martens.

Beste prestatie

Het duel tussen Nederland en Zweden begint om 18.00 uur op de Vijverberg en staat onder leiding van de Duitse arbiter Bibiana Steinhaus.

Als de Oranjevrouwen doorgaan dan evenaren ze hun beste prestatie ooit op een EK. In 2009 in Finland was de halve finale het eindstation na een nederlaag tegen Engeland. Aan het WK deed Nederland pas een keer mee. Twee jaar geleden werd in Canada in de achtste finales verloren van Japan.

De Zweedse vrouwen werden in 1984 Europees kampioen Vorig jaar pakte het Scandinavische land in Rio de Janeiro olympisch zilver, na een nederlaag in de finale tegen Duitsland.

Opstelling Oranje: Van Veenendaal; Van Lunteren, Dekker, Van der Gragt, Van Es; Groenen, Van de Donk, Spitse; Van de Sanden, Miedema, Martens.

Opstelling Zweden: Lindahl; Samuelsson, Fischer, Sembrant, Andersson; Schelin, Dahlkvist, Seger, Asllani; Blackstenius, Rolfö.