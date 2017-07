Brama verlaat FC Utrecht na halfjaar voor Australisch avontuur

De 30-jarige Brama speelde pas sinds januari voor FC Utrecht, dat de drievoudig international van Oranje destijds transfervrij overnam van PEC Zwolle. Hij kwam in totaal tot 21 wedstrijden voor de Domstedelingen.

"Wout heeft zich als een zeer ervaren speler gemanifesteerd binnen ons team en heeft de ploeg met zijn spel en zijn leiderschap een grote dienst bewezen", zegt coach en technisch manager Erik ten Hag op de website van FC Utrecht over het vertrek van de Tukker.

Brama droomde al enkele jaren van een buitenlands avontuur en dwong bij de contractonderhandelingen af dat Utrecht mee zou werken als die mogelijkheid zich voor zou doen. "Nu deze kans voorbij komt, wil Wout deze ook grijpen", aldus Ten Hag.

Bij Central Coast Mariners wordt Brama teamgenoot van zijn landgenoot Tom Hiariej. De 29-jarige middenvelder annex rechtsback stapte onlangs na tien seizoenen bij FC Groningen transfervrij over naar de club die afgelopen seizoen achtste werd in de A-League.

Landskampioen

Brama debuteerde in 2005 in het betaald voetbal namens FC Twente, waarmee hij in 2010 kampioen van Nederland werd en een jaar later de KNVB-beker won. Drie jaar geleden vertrok hij transfervrij uit Enschede, om enkele maanden later bij PEC te tekenen.

Onder bondscoach Bert van Marwijk kwam hij in 2009 en 2010 tot drie interlands voor het Nederlands elftal.