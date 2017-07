Neymar loopt boos weg bij training FC Barcelona na opstootje

Onduidelijk is wat de aanleiding van de confrontatie tussen Neymar en Semedo was. Javier Mascherano haalde de twee spelers uit elkaar, waarna de Braziliaan woedend het veld afliep.

Neymar wordt de laatste weken nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Paris Saint-Germain. Volgens buitenlandse media zou de actie van de 77-voudig international op de training verband kunnen hebben met het eventueel forceren van een vertrek.

Eerder vrijdag besloot een Chinees bedrijf een promotie-evenement met Neymar af te gelasten. De organisatie liet weten dat hij het evenement laat schieten omdat hij met een transfer bezig zou zijn.

De 25-jarige aanvaller speelt sinds de zomer van 2013 voor Barcelona. De Catalanen namen hem destijds voor miljoenen over van het Braziliaanse Santos. De 23-jarige verdediger Semedo verruilde Benfica onlangs voor zo'n dertig miljoen euro voor Barcelona.

Real Madrid

Barcelona bereidt zich in Miami voor op een oefenwedstrijd met Real Madrid. De aartsrivalen spelen in de nacht van zaterdag op zondag tegen elkaar in de Amerikaanse stad.

Op zondag 13 augustus staan Barcelona en Real in Camp Nou opnieuw tegenover elkaar in de heenwedstrijd van de Spaanse Super Cup. Drie dagen later volgt de return in Madrid.

