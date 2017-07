'Feyenoord bereikt akkoord met Watford over transfer Berghuis'

Beide clubs zijn het volgens Voetbal International eens over een transfersom van 6,5 miljoen euro voor de vleugelaanvaller die vorig seizoen al op huurbasis uitkwam voor de landskampioen.

De 25-jarige Berghuis kan een meerjarig contract tekenen in De Kuip en is mogelijk volgende week zaterdag al beschikbaar wanneer Feyenoord het opneemt tegen Vitesse in het duel om de Johan Cruijff Schaal.

Twee jaar geleden verruilde Berghuis AZ voor Watford. Met die transfer was toen eveneens zo'n 6,5 miljoen euro gemoeid. Tijdens zijn eerste jaar in Engeland speelde hij slechts negen competitiewedstrijden Vorig seizoen kwam Berghuis in het shirt van Feyenoord tot zeven treffers in dertig Eredivisieduels.

In het verleden speelde Berghuis ook voor VVV-Venlo en FC Twente. Hij wordt na Jean-Paul Boëtius (FC Basel), Sofyan Amrabat (FC Utrecht), Jerry St. Juste (sc Heerenveen), Ridgeciano Haps (AZ) en de gehuurde Kevin Diks (Fiorentina) de zesde aanwinst van Feyenoord deze zomer.

Van Persie

Bij Feyenoord hoopt men in aanvallend opzicht ook nog steeds op de komst van Robin van Persie. Trainer Giovanni van Bronckhorst bevestigde een week geleden dat hij de spits van Fenerbahçe graag aan zijn selectie wil toevoegen.

Van Persie (33) speelde vanaf zijn dertiende in de jeugd van Feyenoord kwam in totaal tot 61 competitieduels in de hoofdmacht, waarin hij veertien keer scoorde. Nadien speelde hij naast Fenerbahçe voor Arsenal en Manchester United.

De wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tussen kampioen Feyenoord en bekerwinnaar Vitesse begint volgende week zaterdag om 18.00 uur in De Kuip. Ruim een week later treffen de Rotterdammers in eigen huis FC Twente in de eerste speelronde van de Eredivisie.