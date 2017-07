Been al na anderhalve maand ontslagen als trainer APOEL Nicosia

Het ontslag van de 53-jarige Nederlander volgt op het verlies van woensdag tegen het Roemeense FC Viitorul Constanta (1-0) in de derde voorronde van de Champions Leauge.

"De fans waren zo teleurgesteld na de nederlaag dat de president van de club zich genoodzaakt zag om ons te ontslaan", aldus Been. Ook zijn assistent Damien Hartog en de fysieke trainer Bart Caubergh verlaten de club per direct.

APOEL had zich voor de voorronde van het miljoenenbal geplaatst door het Luxemburgse F91 Dudelange zowel uit als thuis met 1-0 te verslaan.

Been, die vorig seizoen bij Fenerbahçe als assistent van trainer Dick Advocaat werkte, was op Cyprus bezig aan zijn vijfde klus als hoofdtrainer. Eerder stond hij aan het roer bij Excelsior, NEC, Feyenoord en KRC Genk. Ook was hij assistent-bondscoach van Trinidad en Tobago.

Landstitel

APOEL, waar de Nederlanders Boy Waterman en Lorenzo Ebecilio onder contract staan, pakte in de laatste vijf seizoenen telkens de Cypriotische de landstitel. Daarnaast kwam de club in de voorbije drie jaar uit in de Champions League.

In 2012 reikte APOEL zelfs tot de kwartfinales van het miljoenenbal, waarin over twee wedstrijden werd verloren van Real Madrid.