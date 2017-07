Cocu weigert te spreken van blamage na verlies PSV tegen Osijek

De op papier zwakkere Kroatische tegenstander won in het Philips Stadion met 0-1 door een doelpunt van Borna Barisic, die in de tweede helft een strafschop benutte.

"Dit is een valse start. Van een blamage spreek je als je niet dominant gespeeld hebt", zei Cocu voor de camera van FOX Sports. "We hebben onze intenties laten zien, maar in de afronding was de finesse er nog niet en het tempo was te laag."

De 46-jarige Cocu baalde daarnaast van de manier waarop de tegentreffer tot stand kwam. De penalty werd gegeven na een overtreding van Joshua Brenet, maar de PSV-trainer had zijn twijfels over de keuze van de scheidsrechter.

"De strafschop was in mijn ogen onterecht, want volgens mij werd de overtreding buiten het strafschopgebied ingezet. Het was dubieus", aldus de coach.

Counter

Cocu zag dat PSV moeite had met de speelwijze van Osijek. "We probeerden de wedstrijd te maken tegen een tegenstander die puur op de counter speelde en hadden heel veel balbezit, maar we creëerden veel te weinig mogelijkheden", zag hij.

"We hadden de hele wedstrijd de overhand. In de eerste helft hanteerden we een te laag tempo en kwamen we tot weinig kansen. In de tweede helft ging dat iets beter en hadden we geen geluk in de afronding."

Met name Steven Bergwijn was tijdens het slotoffensief een aantal keer gevaarlijk namens PSV. De aanvaller was met een schot tegen de paal nog dicht bij de gelijkmaker.

Cocu beseft dat PSV het zichzelf door het verlies lastig heeft gemaakt voor de return. "Het wordt een lastig karwei, maar we hebben nog een uitwedstrijd te gaan. Daarin is het aan ons om het beter te doen. We moeten vechten tot de laatste snik."

De tweede wedstrijd tussen Osijek en PSV staat volgende week donderdag op het programma. Het duel in het Stadion Gradski vrt, dat plaats biedt aan een kleine 20.000 toeschouwers, begint om 20.45 uur.

