PSV'er Pröpper verrast door reserverol tegen Osijek

De 25-jarige Arnhemmer kwam in de slotfase nog wel als invaller het veld op, maar ook de middenvelder kon weinig meer veranderen aan de blamerende nederlaag.

"Dit komt zeker als een verrassing, maar daar zullen we het maar niet te veel over hebben", zei Pröpper voor de camera van FOX Sports. Trainer Phillip Cocu gaf de voorkeur aan een middenveld met Bart Ramselaar, Jorrit Hendrix en de nieuwe aanvoerder Marco van Ginkel.

Boos is Pröpper niet. "Natuurlijk ben ik hier niet blij mee, maar het is nu even niet anders. Er zijn vier goede middenvelders hier. Nu val ik buiten de boot. Ik hoop niet dat het vaker gebeurt, maar de mogelijkheid is wel aanwezig."

Zenit

Nog maar een half jaar geleden stond Pröpper in de belangstelling van Zenit Sint-Petersburg, dat vele miljoenen euro's voor hem overhad. PSV wilde de middenvelder echter koste wat kost in Eindhoven houden.

Voor Pröpper zit er nu dan ook niets anders op dan zich terug te knokken in de basis. "Het is de keuze van de trainer. Daar zal ik het mee moeten doen. Het enige wat ik wil is spelen, meer kan ik er ook niet van maken. Maar dat willen alle vier de middenvelders."

Mogelijk krijgt hij volgende week in Kroatië al een nieuwe kans. PSV moet dan vol aan de bak om de scheve situatie recht te zetten, anders zit het Europese avontuur er voor de Eindhovenaren al na twee duels op.

