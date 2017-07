Tevreden Ten Hag: 'Doelpunt in Polen kan genoeg zijn om door te gaan'

"We hebben een goede prestatie en een goed resultaat neergezet. 0-0 is een prima uitslag. Eén keer scoren in Polen kan genoeg zijn", aldus een tevreden Ten Hag in Stadion Galgenwaard tegen FOX Sports.

FC Utrecht en Lech Poznan waren zeer aan elkaar gewaagd in de povere heenwedstrijd, maar de thuisploeg mocht na afloop niet klagen over het doelpuntloze gelijkspel. De bezoekers uit Polen kregen vooral in de tweede helft goede kansen, maar doelman David Jensen hield Utrecht op de been.

Ten Hag was zelf niet zo onder de indruk van de kansen van Lech Poznan. "Wat ze aan kansen creëerden was toeval. We stonden heel goed achterin en hebben betrekkelijk weinig weggegeven. Ook in de opbouw stonden we vrij goed, alleen verzuimden we het spel tijdig te verplaatsen in de omschakeling. Nu was het tempoloos en brachten we ze niet in de problemen."

Automatismen

Ten Hag kon in de heenwedstrijd niet beschikken over Simon Makienok, die woensdag op de training de voorste kruisband van zijn rechterknie afscheurde en voorlopig uit de roulatie is. Ook Yassin Ayoub zat niet in de selectie, omdat hij op weg is naar een andere club.

Ten Hag baalt van het feit dat zijn selectie de laatste maanden flink aan verandering onderhevig is. "Ik had gehoopt mijn elftal enigszins intact te houden, maar nu vallen meerdere spelers achter elkaar weg", doelt de coach onder meer op het vertrek van Sebastien Haller, Richairo Zivkovic, Sofyan Amrabat en Nacer Barazite.

"Daardoor ga je automatismen missen die je nodig hebt. Zeker in het aanvalsspel luistert dat heel nauw. We waren op de goede weg, maar nu vallen er weer twee pionnen weg (Makienok en Ayoub, red.). Zo wordt het steeds moeilijker. Elke training moet komende week raak zijn, dan hebben we een goede kans in de return. Deze uitslag is in ieder geval prima."

De return van FC Utrecht tegen Lech Poznan in Polen wordt volgende week om 20.15 uur afgewerkt.