FC Utrecht-spits Makienok voorlopig uit roulatie door zware knieblessure

Door zijn zware kwetsuur moest Makienok donderdag de wedstrijd tegen Lech Poznan in de derde voorronde van de Europa League laten schieten (0-0). Hij werd in de punt van de aanval vervangen door Cyriel Dessers.

FC Utrecht nam Makienok deze zomer over van Palermo. De 26-jarige Deen had in de tweede voorronde tegen FC Valletta zowel in de heenwedstrijd (0-0) als in de return (3-1 winst) een basisplek.

Grote dreun

Trainer Erik ten Hag baalt dan ook fors van het wegvallen van zijn spits. "Het is een grote dreun voor de persoon Makienok, die een grote rol in onze aanval zou moeten vervullen en zich op het veld meer en meer manifesteerde. Ook voor ons als team is dit een grote tegenslag", aldus de coach op de site van FC Utrecht.

De Domstedelingen spelen volgende week in Polen de return tegen Lech Poznan in de derde voorronde van de Europa League. Op 11 augustus begint FC Utrecht het nieuwe seizoen met een uitwedstrijd tegen ADO Den Haag.