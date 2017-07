De Jong vindt dat PSV 'als team heeft gefaald' tegen Osijek

"We hadden deze tegenstander kapot moeten spelen, dat hebben we niet goed gedaan", zei Van Ginkel bij FOX Sports. "Dit is een moeilijke uitgangspositie."

De middenvelder, die De Jong is opgevolgd als aanvoerder van PSV, vond zijn ploeg nog wel goed beginnen. "We hielden ze aanvankelijk redelijk onder druk, maar daarna gingen we mee in hun tempo. We hielden het veld te groot, speelden slordig en in te laag tempo. Dan krijg je zo'n wedstrijd."

Van Ginkel vond het moeilijk om te verklaren waar het matige spel van PSV nou echt door kwam. "Het is zonde dat we het tempo niet omhoog konden krijgen, het is moeilijk uit te leggen hoe dat kwam. We hebben in ieder geval iets recht te zetten."

Bergwijn

PSV was eigenlijk alleen gevaarlijk met schoten van afstand. Pas in de slotfase kwamen de Eindhovenaren nog opzetten, met onder meer een schot van Steven Bergwijn op de paal. De Kroaten stonden toen echter al met 0-1 voor door een benutte strafschop van Borna Barisic.

"We hebben het daarna vooral geprobeerd met lange ballen in de zestien", zag Van Ginkel. "Helaas staan we 0-1 achter en hebben zij een uitgoal. We gaan er wel echt nog voor."

Ook Luuk de Jong was niet te spreken over het spel van PSV. "We hebben vandaag gefaald als team. Deze teams spelen defensief en hopen op dat ene kleine kansje. Die hebben ze gepakt vandaag. Wij speelden wel veel op hun helft, maar dat drukten we niet uit in cijfers."

De return is volgende week donderdag in Kroatië, waar PSV minstens twee keer moet scoren om naar de laatste voorronde te mogen van het tweede Europese bekertoernooi.