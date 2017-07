FC Utrecht begint met doelpuntloze remise aan tweeluik met Lech Poznan

Utrecht en Lech Poznan waren aan elkaar gewaagd, maar de beste kansen waren in de tweede helft voor de bezoekers uit Polen. Mede door goed keeperswerk van David Jensen bleef de thuisploeg een nederlaag bespaard.

Urby Emanuelson maakte tegen Lech Poznan zijn officiële basisdebuut voor FC Utrecht, terwijl trainer Erik ten Hag Yassin Ayoub uit de selectie hield. De middenvelder staat voor een vertrek bij de Eredivisionist.

Aanwinst Cyriel Dessers begon in de spits, mede doordat Simon Makienok woensdag tijdens de afsluitende training zijn voorste kruisband afscheurde.

De return in Polen wordt volgende week afgewerkt en begint dan om 20.15 uur. De winnaar gaat door naar de play-offs. De enige en laatste keer dat FC Utrecht het hoofdtoernooi van de Europa League bereikte, was in het seizoen 2010/2011.

Labyad

Waar FC Utrecht vorige week tegen FC Valletta wegens het EK vrouwen nog moest uitwijken naar het Mandemakers Stadion in Waalwijk, keerden de Domstedelingen donderdag terug in de eigen Galgenwaard. Het initiatief in de beginfase was desondanks voor Lech Poznan, al konden de Polen aanvallend niet veel uitrichten.

FC Utrecht creëerde na twintig minuten spelen de eerste kansen. Eerst schoot Zakaria Labyad een vrije trap over het doel van de Sloveense doelman Matus Putnocky en vlak daarna kopte Willem Janssen naast het doel uit een corner.

Labyad, die in de return tegen Valletta vorige week belangrijk was met een schitterende treffer, was vlak voor rust opnieuw gevaarlijk uit een vrije trap. Ditmaal bokste Putnocky de bal uit de hoek.

Spelbeeld

Beide ploegen gingen in de tweede helft verder waar ze gebleven waren. Zowel FC Utrecht als Lech Poznan gaf weinig kansen weg en dat maakte de wedstrijd er niet aantrekkelijker op.

FC Utrecht liet zich na rust wel iets meer zien voor het doel van Lech Poznan, maar de beste kansen waren in de laatste twintig voor de bezoekers. Een kwartier voor tijd kreeg Nicki Bille Nielsen alle ruimte om van dichtbij uit te halen, maar de inzet van de invaller werd gepakt.

Drie minuten later moest Jensen opnieuw ingrijpen op een afstandsschot van Maciej Gajos en vlak daarna zag de doelman hoe Bille Nielsen van dichtbij in het zijnet kopte. FC Utrecht bleef een uittreffer echter bespaard en houdt dus goed zicht op een plek in de play-offs.

Bekijk de uitslagen in de derde voorronde van de Europa League